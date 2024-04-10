Мощный взрыв с последующим возгоранием произошёл на заводе по производству биотоплива в городе Сет в департаменте Эро на юге Франции. В результате ЧП пострадал один человек, сообщает телеканал BFMTV.

Взрыв прогремел на заводе по производству биотоплива во Франции. Видео © X / warintel4u

Взрыв произошёл на предприятии Saipol, находящемся под действием европейской директивы SEVESO о предотвращении и контроле за природными и техногенными катастрофами, рассказывает телеканал со ссылкой на официальное сообщение префектуры Эро.

Пострадавший работает на заводе, и сейчас его состояние оценивается как критическое. Ему потребовалась эвакуация вертолётом. На кадрах виден чёрный клубящийся дым, поднимающийся в небо. При этом к настоящему моменту пожар уже ликвидирован. Рисков для местного населения не предвидится, заключили в префектуре.