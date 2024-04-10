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10 апреля, 18:55

Взрыв прогремел на заводе по производству биотоплива во Франции

BFMTV: Во Франции на заводе Saipol произошёл взрыв, есть пострадавший

Мощный взрыв с последующим возгоранием произошёл на заводе по производству биотоплива в городе Сет в департаменте Эро на юге Франции. В результате ЧП пострадал один человек, сообщает телеканал BFMTV.

Взрыв прогремел на заводе по производству биотоплива во Франции. Видео © X / warintel4u

Взрыв произошёл на предприятии Saipol, находящемся под действием европейской директивы SEVESO о предотвращении и контроле за природными и техногенными катастрофами, рассказывает телеканал со ссылкой на официальное сообщение префектуры Эро.

Пострадавший работает на заводе, и сейчас его состояние оценивается как критическое. Ему потребовалась эвакуация вертолётом. На кадрах виден чёрный клубящийся дым, поднимающийся в небо. При этом к настоящему моменту пожар уже ликвидирован. Рисков для местного населения не предвидится, заключили в префектуре.

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Ранее во Франции случилась ещё одна трагедия. В Париже произошёл взрыв в многоэтажке, в результате которого погибло трое человек. Причина остаётся неизвестной, однако есть информация, что дом не был газифицирован.

Обложка ©

X / warintel4u

Владимир Озеров
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