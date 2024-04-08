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8 апреля, 00:16

Мощный взрыв в многоэтажке в Париже унёс жизни трёх человек

Parisien: Три человека погибли при взрыве в многоэтажном доме в Париже

Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Париже. Как пишет газета Parisien со ссылкой на источники в правоохранительных органах, известно о трёх погибших.

Сейчас на месте взрыва в многоэтажке в Париже работают сотрудники экстренных служб. Видео © X / Cityintel1

По информации издания, взрыв прогремел на 7-м этаже многоэтажки. Что послужило его причиной, неизвестно, однако также указано, что дом не был газифицирован.

Три человека погибли при взрыве на частном стрельбище в Тбилиси
Три человека погибли при взрыве на частном стрельбище в Тбилиси

Ранее в Стамбуле вспыхнул пожар в многоквартирном доме. По некоторым данным, этому предшествовал взрыв, однако власти всё отвергают. Известно о 29 погибших, большинство из них, по данным турецких СМИ, — рабочие, проводившие ремонт в подвале, из которого и начал распространяться огонь.

Обложка ©

X / Cityintel1

Оксана Попова
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