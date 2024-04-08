Мощный взрыв в многоэтажке в Париже унёс жизни трёх человек
Parisien: Три человека погибли при взрыве в многоэтажном доме в Париже
Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Париже. Как пишет газета Parisien со ссылкой на источники в правоохранительных органах, известно о трёх погибших.
Сейчас на месте взрыва в многоэтажке в Париже работают сотрудники экстренных служб. Видео © X / Cityintel1
По информации издания, взрыв прогремел на 7-м этаже многоэтажки. Что послужило его причиной, неизвестно, однако также указано, что дом не был газифицирован.
Ранее в Стамбуле вспыхнул пожар в многоквартирном доме. По некоторым данным, этому предшествовал взрыв, однако власти всё отвергают. Известно о 29 погибших, большинство из них, по данным турецких СМИ, — рабочие, проводившие ремонт в подвале, из которого и начал распространяться огонь.
X / Cityintel1