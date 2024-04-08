Мощный взрыв в многоэтажке в Париже унёс жизни трёх человек

Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Париже. Как пишет газета Parisien со ссылкой на источники в правоохранительных органах, известно о трёх погибших.

Сейчас на месте взрыва в многоэтажке в Париже работают сотрудники экстренных служб. Видео © X / Cityintel1

По информации издания, взрыв прогремел на 7-м этаже многоэтажки. Что послужило его причиной, неизвестно, однако также указано, что дом не был газифицирован.