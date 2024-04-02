В Стамбуле не менее 10 человек погибли при пожаре в жилом доме, 13 пострадали

Не менее десяти человек погибли при пожаре в жилом доме в центре Стамбула в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации провинции.

Спасатели устраняют последствия пожара в Стамбуле. Видео © X / hsimsek78

Пламя распространилось на первом этаже 16-этажного дома — там располагался ночной клуб. Как пишет газета Hürriyet, развлекательное заведение было закрыто по случаю священного месяца Рамадан. По некоторым данным, перед пожаром у сцены прогремел некий "взрыв", однако губернатор провинции Давут Гюль не подтвердил эти сведения.

"Причина пожара неизвестна, на первом этаже шёл ремонт, все погибшие — это те, кто занимался ремонтом ночного клуба", — указал Гюль.

По его словам, в результате пожара погибло десять человек. 13 пострадали, семь из них находятся в тяжёлом состоянии. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в настоящее время проводится расследование инцидента.