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2 апреля, 13:11

В Стамбуле не менее 10 человек погибли при пожаре в жилом доме, 13 пострадали

Место ЧП после пожара в Стамбуле. Обложка © X / YaEhmmed

Место ЧП после пожара в Стамбуле. Обложка © X / YaEhmmed

Не менее десяти человек погибли при пожаре в жилом доме в центре Стамбула в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации провинции.

Спасатели устраняют последствия пожара в Стамбуле. Видео © X / hsimsek78

Пламя распространилось на первом этаже 16-этажного дома — там располагался ночной клуб. Как пишет газета Hürriyet, развлекательное заведение было закрыто по случаю священного месяца Рамадан. По некоторым данным, перед пожаром у сцены прогремел некий "взрыв", однако губернатор провинции Давут Гюль не подтвердил эти сведения.

"Причина пожара неизвестна, на первом этаже шёл ремонт, все погибшие — это те, кто занимался ремонтом ночного клуба", — указал Гюль.

По его словам, в результате пожара погибло десять человек. 13 пострадали, семь из них находятся в тяжёлом состоянии. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в настоящее время проводится расследование инцидента.

Облако дыма от пожара на каннабисном заводе накрыло Лос-Анджелес
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А ранее Life.ru писал, что мощный пожар охватил склад боеприпасов в Индонезии. Жителей близлежащих населённых пунктов эвакуировали, пострадавших не было.

Дарья Нарыкова
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