Облако дыма от пожара на каннабисном заводе накрыло Лос-Анджелес

Лос-Анджелес накрыло огромным облаком конопляного дыма после пожара на крупной фабрике по переработке каннабиса. Об этом сообщает телеканал KTLA.

Лос-Анджелес окутал дым от пожара на заводе по переработке каннабиса. Видео © X (Twitter) / FrequencyPolice

По данным местных СМИ, наркоторговцы выращивали марихуану в двухэтажном ангаре. Представитель городской пожарной службы пояснил, что пять лучших спасателей Лос-Анджелеса попали в больницу. Медики оказали им помощь, после чего выяснилось, что они просто надышались дымом каннабиса и потеряли сознание — с их здоровьем всё хорошо.

Дым от пожара на незаконном предприятии по переработке каннабиса в Лос-Анджелесе. Обложка © X (Twitter) / ZhalehVossough

В настоящее время полицейские и сотрудники отдела по борьбе с наркотиками устанавливают личность владельца плантации. Кроме того, правоохранители изучают, как преступникам удавалось скрывать такие объёмы "производства".