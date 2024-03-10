Облако дыма от пожара на каннабисном заводе накрыло Лос-Анджелес
В Лос-Анджелесе вспыхнул пожар на незаконном предприятии по переработке каннабиса
Дым от пожара на незаконном предприятии по переработке каннабиса в Лос-Анджелесе. Обложка © X (Twitter) / Jgconsulti
Лос-Анджелес накрыло огромным облаком конопляного дыма после пожара на крупной фабрике по переработке каннабиса. Об этом сообщает телеканал KTLA.
Лос-Анджелес окутал дым от пожара на заводе по переработке каннабиса. Видео © X (Twitter) / FrequencyPolice
По данным местных СМИ, наркоторговцы выращивали марихуану в двухэтажном ангаре. Представитель городской пожарной службы пояснил, что пять лучших спасателей Лос-Анджелеса попали в больницу. Медики оказали им помощь, после чего выяснилось, что они просто надышались дымом каннабиса и потеряли сознание — с их здоровьем всё хорошо.
Дым от пожара на незаконном предприятии по переработке каннабиса в Лос-Анджелесе. Обложка © X (Twitter) / ZhalehVossough
В настоящее время полицейские и сотрудники отдела по борьбе с наркотиками устанавливают личность владельца плантации. Кроме того, правоохранители изучают, как преступникам удавалось скрывать такие объёмы "производства".
А ранее Life.ru писал, что российские таможенники нашли у туриста из Германии мармеладные мишки с каннабисом. Гражданин ФРГ прибыл в гости к подруге, с которой вёл онлайн-переписку. В итоге теперь мужчине грозит до семи лет тюрьмы.