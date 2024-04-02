Число погибших при пожаре в жилой многоэтажке в центре Стамбула выросло до 29
Число погибших при пожаре в жилом 16-этажном доме в центре Стамбула увеличилось до 29. Об этом сообщает телеканал TRT haber, ссылаясь на источник в экстренных службах.
Кадры с места пожара в центре Стамбула. Видео © X / APA_English
"В результате пожара погибло 29 человек", — приводит телеканал слова осведомлённого собеседника.
По информации источника, большинство погибших — это рабочие, которые проводили ремонт в подвальном помещении, где и находился ночной клуб. В настоящее время возгорание полностью потушено, на месте работают сотрудники экстренных служб. При этом ещё один человек остаётся в тяжёлом состоянии в больнице.
Как ранее сообщал Life.ru, пожар произошёл в подвальном помещении здания, где располагался ночной клуб, в котором проводились ремонтные работы. Причины возгорания сейчас выясняются. По некоторым данным, перед пожаром у сцены прогремел некий взрыв, однако губернатор провинции Давут Гюль не подтвердил эти сведения.
X / GeniusBotX