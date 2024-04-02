Число погибших при пожаре в жилой многоэтажке в центре Стамбула выросло до 29

Число погибших при пожаре в жилом 16-этажном доме в центре Стамбула увеличилось до 29. Об этом сообщает телеканал TRT haber, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Кадры с места пожара в центре Стамбула. Видео © X / APA_English

"В результате пожара погибло 29 человек", — приводит телеканал слова осведомлённого собеседника.

По информации источника, большинство погибших — это рабочие, которые проводили ремонт в подвальном помещении, где и находился ночной клуб. В настоящее время возгорание полностью потушено, на месте работают сотрудники экстренных служб. При этом ещё один человек остаётся в тяжёлом состоянии в больнице.