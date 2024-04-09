Три человека стали жертвами мощнейшего взрыва на дамбе в Италии
Rainews24: В Италии из-за взрыва на дамбе погибли трое, столько же ранено
На севере Италии, в области Эмилия-Романья, произошёл взрыв на дамбе водохранилища Сувиана. Обложка © X / @vigilidelfuoco
На севере Италии, в области Эмилия-Романья, произошёл взрыв на дамбе водохранилища Сувиана. Погибли три человека, ещё трое были ранены, передаёт новостной телеканал Rainews24, ссылаясь на заявление префектуры Болоньи. Кроме того, шестеро числятся пропавшими без вести.
На севере Италии, в области Эмилия-Романья, произошёл взрыв на дамбе водохранилища Сувиана. Видео © X / @vigilidelfuoco
Сообщается, что взрыв случился на генераторе, который был подключён к турбине электростанции, регулирующей уровень воды в хранилище. Представитель пожарных рассказал, что он прогремел на минус девятом этаже сооружения.
Сейчас спасатели пытаются проникнуть вглубь дамбы, где ещё есть сильное задымление. Предполагается, что нижние помещения могут быть затоплены. На месте работают карабинеры и порядка 60 пожарных, на помощь высланы спасательные вертолёты.
Россияне также испытывают сложности из-за прорыва дамбы. Так, 5 апреля на Оренбуржье обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в городе Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Утром 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. В настоящее время ситуация с паводком остаётся критической. Власти Оренбургской области предупреждают, что пик стихийного бедствия в регионе придётся на 10 апреля. Центробанк РФ открыл круглосуточную горячую линию по вопросу кредитных каникул для пострадавших. При этом в затопленном Орске произошёл дефицит питьевой воды, в магазинах остались только соки, газировка и "Боржоми".