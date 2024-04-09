Три человека стали жертвами мощнейшего взрыва на дамбе в Италии

На севере Италии, в области Эмилия-Романья, произошёл взрыв на дамбе водохранилища Сувиана. Погибли три человека, ещё трое были ранены, передаёт новостной телеканал Rainews24, ссылаясь на заявление префектуры Болоньи. Кроме того, шестеро числятся пропавшими без вести.

На севере Италии, в области Эмилия-Романья, произошёл взрыв на дамбе водохранилища Сувиана. Видео © X / @vigilidelfuoco

Сообщается, что взрыв случился на генераторе, который был подключён к турбине электростанции, регулирующей уровень воды в хранилище. Представитель пожарных рассказал, что он прогремел на минус девятом этаже сооружения.