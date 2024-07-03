В Одессе прогремел взрыв
"Зеркало недели": В Одессе раздался взрыв
Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о взрыве в Одессе. Других деталей не приводится.
Причины взрыва неизвестны. По данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе звучит воздушная тревога.
Ранее ВС России нанесли удар по заводу, где производились беспилотники, и складу ВСУ в Харькове. Прилёты зафиксировали вечером 2 июля в Немышлянском и Индустриальном районах, где располагаются промышленные предприятия.
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