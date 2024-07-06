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5 июля, 22:43

В Сумах приостановили подачу воды на фоне сообщений о взрывах

В украинском городе Сумы прозвучали взрывы. О произошедшем сообщает "Страна", а также ряд других СМИ.

"Сообщают о взрыве в Сумах", — писало издание, не приводя подробностей. Позднее издание "Общественное" сообщило о новых взрывах.

После этого в городе приостановили подачу воды. По данным горводоканала, обесточенными оказались все объекты. В части Сум нет света.

По данным СМИ, Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ударов на юго-западе области, а кроме того, в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Портовая инфраструктура в Одесской области получила повреждения
Портовая инфраструктура в Одесской области получила повреждения

Накануне, 5 июля, одновременно в ряде украинских областей раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Прилёты были слышны в Киевской, Одесской и Сумской областях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Анатолий Симоненко
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