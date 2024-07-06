В Сумах приостановили подачу воды на фоне сообщений о взрывах
В украинском городе Сумы прозвучали взрывы. О произошедшем сообщает "Страна", а также ряд других СМИ.
"Сообщают о взрыве в Сумах", — писало издание, не приводя подробностей. Позднее издание "Общественное" сообщило о новых взрывах.
После этого в городе приостановили подачу воды. По данным горводоканала, обесточенными оказались все объекты. В части Сум нет света.
По данным СМИ, Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ударов на юго-западе области, а кроме того, в Днепропетровской и Кировоградской областях.
Накануне, 5 июля, одновременно в ряде украинских областей раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Прилёты были слышны в Киевской, Одесской и Сумской областях.
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