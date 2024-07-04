Одесские власти сообщили о взрывах в порту

Уточняется, что перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали об угрозе для города.

Накануне украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрыве в Одессе. Других деталей не приводилось, однако отмечалось, что в регионе звучала воздушная тревога. До этого недалеко от одесского пляжа произошёл взрыв. Очевидцы считают, что в воде сдетонировала мина. Снятое ими видео публиковал Life.ru.