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4 июля, 17:50

Одесские власти сообщили о взрывах в порту

В порту Черноморска в Одесской области прогремел взрыв

В порту Черноморска в Одесской области прогремел взрыв. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Повреждены портовые постройки и административно-бытовые помещения", — говорится в сообщении.

Уточняется, что перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали об угрозе для города.

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Накануне украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрыве в Одессе. Других деталей не приводилось, однако отмечалось, что в регионе звучала воздушная тревога. До этого недалеко от одесского пляжа произошёл взрыв. Очевидцы считают, что в воде сдетонировала мина. Снятое ими видео публиковал Life.ru.

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Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Александра Мышляева
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