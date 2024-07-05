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5 июля, 00:08

В Киевской, Сумской и Одесской областях раздались взрывы

Сразу в нескольких украинских областях раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Прилёты были слышны в Киевской, Одесской и Сумской областях, сообщил местный телеканал ТСН.

"Воздушная тревога продолжается! В области на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" — призвал глава местной военной администрации Сергей Попко.

В Одесской области взрывы были слышны в Черноморске. А на Сумщине прилёты пришлись по Конотопу.

Портовая инфраструктура в Одесской области получила повреждения
Портовая инфраструктура в Одесской области получила повреждения

Неспокойно на Украине было и прошлой ночью. Взрывы были слышны в Киеве, Борисполе, Василькове, а также под Житомиром. Сообщалось о работе сил противовоздушной обороны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / David Bailey

Илья Пушкарев
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