В Киевской, Сумской и Одесской областях раздались взрывы
Сразу в нескольких украинских областях раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Прилёты были слышны в Киевской, Одесской и Сумской областях, сообщил местный телеканал ТСН.
"Воздушная тревога продолжается! В области на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" — призвал глава местной военной администрации Сергей Попко.
В Одесской области взрывы были слышны в Черноморске. А на Сумщине прилёты пришлись по Конотопу.
Неспокойно на Украине было и прошлой ночью. Взрывы были слышны в Киеве, Борисполе, Василькове, а также под Житомиром. Сообщалось о работе сил противовоздушной обороны.
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