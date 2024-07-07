На Украине заявили о повреждении электроподстанции и газового объекта

В городе Никополе Днепропетровской области в результате взрывов повреждена и обесточена электроподстанция. Об этом в воскресенье, 7 июля, заявило Минэнерго Украины.

"В Днепропетровской области в городе Никополь была обесточена подстанция. Отключились бытовые потребители, водоканал", — отметили в ведомстве, добавив, что все абоненты уже запитаны.

Также в министерстве сообщили, что в Харьковской области повреждён газовый объект, а в подконтрольном Вооружённым силам Украины Херсоне — здание оператора распределения электроэнергии. К слову, ночью на территории региона на протяжении нескольких часов действовала воздушная тревога. Также были слышны взрывы.