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7 июля, 09:43

На Украине заявили о повреждении электроподстанции и газового объекта

Минэнерго Украины: В Никополе повреждена и обесточена электроподстанция

В городе Никополе Днепропетровской области в результате взрывов повреждена и обесточена электроподстанция. Об этом в воскресенье, 7 июля, заявило Минэнерго Украины.

"В Днепропетровской области в городе Никополь была обесточена подстанция. Отключились бытовые потребители, водоканал", — отметили в ведомстве, добавив, что все абоненты уже запитаны.

Также в министерстве сообщили, что в Харьковской области повреждён газовый объект, а в подконтрольном Вооружённым силам Украины Херсоне — здание оператора распределения электроэнергии. К слову, ночью на территории региона на протяжении нескольких часов действовала воздушная тревога. Также были слышны взрывы.

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Напомним, что в ночь на 7 июля сообщалось, что взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области. В регионе более двух часов звучала воздушная тревога.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

Никита Осипов
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