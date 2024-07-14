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14 июля, 04:13

Российский FPV-дрон сбил тараном украинскую "Бабу-ягу" в ДНР

Минобороны РФ: Российский FPV-дрон сбил украинскую "Бабу-ягу" в небе над ДНР

Операторы FPV-дронов востребованы в современных условиях. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Операторы FPV-дронов востребованы в современных условиях. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

В небесной схватке над Раздоловкой в Донецкой Народной Республике FPV-дрон российских десантников сбил ударный гексакоптер типа "Баба-яга" Вооружённых сил Украины. Инцидент был зафиксирован оператором из Тульского соединения ВДВ, который успешно протаранил дрон противника, вызвав его взрыв.

Минобороны РФ сообщило, что операторы FPV-дронов активно используются для разведки и атак на передовых позициях. В данном случае десантник, оценив обстановку, выбрал оптимальную траекторию и применил свой дрон для уничтожения угрозы в виде украинского гексакоптера.

"Набрав высоту, оператор БПЛА ВДВ зашёл на удобную траекторию и протаранил беспилотник ВСУ, который взорвался в воздухе", — заявили в Минобороны.

Этот тип беспилотников отличается высокой манёвренностью и способностью проводить операции с высокой скоростью, что делает их эффективными в различных тактических ситуациях.

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Как ранее сообщал Life.ru, расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" Вооружённых сил России нанёс точечный удар по железнодорожному эшелону 53-й отдельной мотострелковой бригады Вооружённых сил Украины в селе Буды. В результате атаки, осуществлённой с применением двух ракет, противник потерял до 20 единиц военной техники, включая три боевые машины пехоты Marder, и до 120 военнослужащих. Проведение огневого поражения контролировалось беспилотным летательным аппаратом "Орлан-10".

Кирилл Сосновских
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