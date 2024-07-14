Российский FPV-дрон сбил тараном украинскую "Бабу-ягу" в ДНР

В небесной схватке над Раздоловкой в Донецкой Народной Республике FPV-дрон российских десантников сбил ударный гексакоптер типа "Баба-яга" Вооружённых сил Украины. Инцидент был зафиксирован оператором из Тульского соединения ВДВ, который успешно протаранил дрон противника, вызвав его взрыв.

Минобороны РФ сообщило, что операторы FPV-дронов активно используются для разведки и атак на передовых позициях. В данном случае десантник, оценив обстановку, выбрал оптимальную траекторию и применил свой дрон для уничтожения угрозы в виде украинского гексакоптера.

"Набрав высоту, оператор БПЛА ВДВ зашёл на удобную траекторию и протаранил беспилотник ВСУ, который взорвался в воздухе", — заявили в Минобороны.

Этот тип беспилотников отличается высокой манёвренностью и способностью проводить операции с высокой скоростью, что делает их эффективными в различных тактических ситуациях.