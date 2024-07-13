Появилось видео, как российский "Аллигатор" расправился с силами ВСУ в Часовом Яре
Минобороны: Экипаж вертолёта Ка-52М поразил живую силу противника в Часовом Яре
Экипаж вертолёта Ка-52М ("Аллигатор") ВС России поразил живую силу ВСУ в Часовом Яре под Артёмовском. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.
Работа вертолёта Ка-52М в Часовом Яре. Видео © Telegram / Минобороны РФ
"Все указанные цели успешно поражены, враг понёс потери убитыми и ранеными", — говорится в сообщении министерства.
Атака производилась неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь".
Ранее Life.ru рассказывал, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 атаковали замаскированную технику и живую силу ВСУ. Удар был нанесён авиационными бомбами ФАБ-500, оснащёнными модулем планирования и коррекции.
Telegram / Минобороны РФ