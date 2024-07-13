Появилось видео, как российский "Аллигатор" расправился с силами ВСУ в Часовом Яре

Экипаж вертолёта Ка-52М ("Аллигатор") ВС России поразил живую силу ВСУ в Часовом Яре под Артёмовском. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Работа вертолёта Ка-52М в Часовом Яре. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Все указанные цели успешно поражены, враг понёс потери убитыми и ранеными", — говорится в сообщении министерства.

Атака производилась неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь".