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13 июля, 10:58

Появилось видео, как российский "Аллигатор" расправился с силами ВСУ в Часовом Яре

Минобороны: Экипаж вертолёта Ка-52М поразил живую силу противника в Часовом Яре

Экипаж вертолёта Ка-52М ("Аллигатор") ВС России поразил живую силу ВСУ в Часовом Яре под Артёмовском. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Работа вертолёта Ка-52М в Часовом Яре. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Все указанные цели успешно поражены, враг понёс потери убитыми и ранеными", — говорится в сообщении министерства.

Атака производилась неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь".

Минобороны: ВС РФ поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ
Минобороны: ВС РФ поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 атаковали замаскированную технику и живую силу ВСУ. Удар был нанесён авиационными бомбами ФАБ-500, оснащёнными модулем планирования и коррекции.

Обложка ©

Telegram / Минобороны РФ

Николай Рюмин
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