Минобороны: ВС РФ поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ
Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind
За минувшие сутки ВС РФ поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ, сообщили в Минобороны. Также уничтожена радиолокационная станция П-18.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ <...> поражены <...> скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах", — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны показало видео удара бомбардировщиков Су-34 по замаскированной технике и живой силе ВСУ. Для этого использовались авиационные бомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции.