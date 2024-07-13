Минобороны: ВС РФ поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ

За минувшие сутки ВС РФ поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ, сообщили в Минобороны. Также уничтожена радиолокационная станция П-18.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ <...> поражены <...> скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах", — говорится в сообщении.