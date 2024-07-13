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13 июля, 10:32

Минобороны: ВС РФ поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

За минувшие сутки ВС РФ поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ, сообщили в Минобороны. Также уничтожена радиолокационная станция П-18.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ <...> поражены <...> скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах", — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны показало видео удара бомбардировщиков Су-34 по замаскированной технике и живой силе ВСУ. Для этого использовались авиационные бомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции.

Матвей Константинов
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