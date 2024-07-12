Появилось видео, как российские "сушки" обратили в пепел замаскированные позиции ВСУ
Минобороны: Истребители Су-34 сбросили ФАБ-500 на замаскированную технику ВСУ
Российские истребители-бомбардировщики Су-34 атаковали замаскированную технику и живую силу ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своём телеграм-канале.
Кадры удара Су-34 по технике и живой силе ВСУ. Видео © Минобороны РФ
На территории активности группировки войск "Запад" ВС РФ ударили авиационными бомбами ФАБ-500, оснащёнными модулем планирования и коррекции.
Напомним, недавно Минобороны России получило очередную партию бомбардировщиков Су-34. Самолёты прошли заводские испытания и уже направлены в войска. Изготовитель напомнил, что данные истребители могут поражать множество целей.