Появилось видео, как российские "сушки" обратили в пепел замаскированные позиции ВСУ

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 атаковали замаскированную технику и живую силу ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своём телеграм-канале.

Кадры удара Су-34 по технике и живой силе ВСУ. Видео © Минобороны РФ

На территории активности группировки войск "Запад" ВС РФ ударили авиационными бомбами ФАБ-500, оснащёнными модулем планирования и коррекции.

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Напомним, недавно Минобороны России получило очередную партию бомбардировщиков Су-34. Самолёты прошли заводские испытания и уже направлены в войска. Изготовитель напомнил, что данные истребители могут поражать множество целей.