Российские войска получили очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
Су-34. Фото © Telegram / Ростех
Минобороны России получило очередную партию бомбардировщиков Су-34. Самолёты прошли заводские испытания и направлены в войска. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Машины изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова Объединённой авиастроительной корпорации. Самолёты прошли заводские испытания и направлены в войска", — говорится в сообщении.
В "Ростехе" напомнили, что Су-34 может уничтожать наземные, надводные и воздушные цели, объекты инфраструктуры, прикрытые ПВО и расположенные на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолёты способны применять широкую линейку неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения. Машины могут выполнять задачи при огневом и радиоэлектронном противодействии противника днём и ночью, в сложных метеоусловиях.
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