ВС РФ получат бронежилеты "Оберег" с повышенной стойкостью к пулям

В Армию России поставят большую партию бронежилетов "Оберег" с увеличенной площадью защиты. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации "Ростех".

"Тульский завод "Октава", находящийся под управлением компании "РТ-Капитал" госкорпорации "Ростех", подписал контракт с Министерством обороны РФ на поставку крупной партии бронежилетов "Оберег". Экипировка будет передана в модернизированном варианте с увеличенной площадью защиты", — сказано в публикации.

Бронежилеты "Оберег" нового образца имеют класс защиты БР-4 и способны остановить бронебойную пулю с термоупрочнённым сердечником, который применяется в патронах для автоматического оружия калибра 7,62 на 39 миллиметров и 5,45 на 39 миллиметров. В их основе применяются бронеплиты из керамики с повышенной стойкостью к пулям. Кроме того, в бронежилете использованы пакеты с арамидным волокном, которые обеспечивают защиту от осколков, благодаря чему "Оберег" сохранит эффективность, даже если в нём не будет бронеплит. Например, в тех ситуациях, когда не предполагается ведение стрелкового боя.

"Ростех" отмечает, что бронежилеты очень надёжны в использовании. Воздействие воды или резких перепадов температур — от -40 °C до +40 °C — не скажется на его характеристиках.

В модернизированной версии "Оберегов", которую получит Минобороны, площадь защиты увеличили более чем на 50%, не пожертвовав ради этого удобством: бронежилет не будет ограничивать бойца в мобильности. Площадь защиты в базовом варианте новой модели — 70 квадратных дециметров.