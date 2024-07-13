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13 июля, 07:58

В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением и боеприпасами

В Авдеевке ФСБ нашли схрон ВСУ с иностранными гранатомётами

Схрон оружия в Авдеевке. Обложка © Штаб Обороны ДНР

Схрон оружия в Авдеевке. Обложка © Штаб Обороны ДНР

Схрон с иностранным оружием и боеприпасами, который оставили солдаты ВСУ, обнаружили в Авдеевке сотрудники Управления Федеральной службы безопасности РФ по ДНР. Об этом рассказывает пресс-служба ведомства.

В тайнике были обнаружены 29 выстрелов противотанкового гранатомёта ПГ-9 советского производства, ещё шведский гранатомёт Socrat и американский гранатомёт M72A6. На территории освобождённых регионов ведётся работа по пресечению незаконного оборота оружия.

Белорусские пограничники нашли на границе с Украиной схрон с 2 кг взрывчатки
Белорусские пограничники нашли на границе с Украиной схрон с 2 кг взрывчатки

Ранее Life.ru рассказывал, что на юге Донецкой Народной Республики был найден тайник украинских диверсантов с оружием и взрывными устройствами. В схроне лежало свыше 20 единиц вооружения и взрывчатки. При этом в тайнике лежали гранатомёт РПГ-7, восемь ручных гранат, 11 запалов к гранатам, тротиловая шашка и 300 патронов.

Николай Рюмин
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