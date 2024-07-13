В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением и боеприпасами
В Авдеевке ФСБ нашли схрон ВСУ с иностранными гранатомётами
Схрон оружия в Авдеевке. Обложка © Штаб Обороны ДНР
Схрон с иностранным оружием и боеприпасами, который оставили солдаты ВСУ, обнаружили в Авдеевке сотрудники Управления Федеральной службы безопасности РФ по ДНР. Об этом рассказывает пресс-служба ведомства.
В тайнике были обнаружены 29 выстрелов противотанкового гранатомёта ПГ-9 советского производства, ещё шведский гранатомёт Socrat и американский гранатомёт M72A6. На территории освобождённых регионов ведётся работа по пресечению незаконного оборота оружия.
Ранее Life.ru рассказывал, что на юге Донецкой Народной Республики был найден тайник украинских диверсантов с оружием и взрывными устройствами. В схроне лежало свыше 20 единиц вооружения и взрывчатки. При этом в тайнике лежали гранатомёт РПГ-7, восемь ручных гранат, 11 запалов к гранатам, тротиловая шашка и 300 патронов.