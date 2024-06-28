Белорусские пограничники нашли на границе с Украиной схрон с 2 кг взрывчатки 28 июня, 10:18 На белорусско-украинской границе обнаружен схрон с двумя килограммами взрывчатки. Обложка © freepik / mb-photoarts

В Белоруссии пограничники нашли вблизи украинской границы схрон с компонентами для изготовления взрывчатки. Общий вес содержимого тайника составил два килограмма. Об этом рассказали в Государственном пограничном комитете (ГПК) страны.

"В ходе проведения оперативных мероприятий выявлен тайник (схрон) с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств. Обнаружены контейнеры с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили в пригороде Мариуполя потайное хранилище со взрывными устройствами и взрывчатыми материалами. Они принадлежали участникам украинских ДРГ, которые планировали использовать их для совершения терактов.

Авторы Татьяна Миссуми