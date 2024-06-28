РДК* перебросила группу диверсантов к границе Белоруссии

На украинско-белорусской границе находятся подразделения террористической организации "Русский добровольческий корпус"*. Об этом сообщили в Госпогранкомитете республики.

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о подразделениях РДК* у границы с Украиной. Видео © Пограничный комитет Беларуси

"ГПК располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого РДК*. Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь. Вдоль границы регулярно отмечаются разведывательные полёты украинских БПЛА", — сообщили в комитете.

Белорусские пограничники сообщили, что попытки залёта украинских дронов на территорию страны пресекаются с использованием штатного вооружения и технических средств радиоэлектронной борьбы. Так, 26 июня в Ельском районе Гомельской области бойцы Мозырского погранотряда перехватили квадрокоптер, двигавшийся с украинской территории вглубь республики. БПЛА принудительно приземлили в 150 метрах от госграницы. Сведения о переброске диверсантов подтвердило и Минобороны Белоруссии.

Ранее Life.ru сообщил об уничтожении батальонной тактической группы российскими бойцами под Харьковом. В террористическую группировку входили националисты из формирования "Кракен", боевики "Русского добровольческого корпуса"* и солдаты ВСУ.