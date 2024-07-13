Минобороны показало на видео, как "Искандер" испепелил эшелон ВСУ под Харьковом

Расчёт ОТРК "Искандер-М" ВС РФ ударил по эшелону ВСУ в Харьковской области. Видео разгрома противника опубликовала пресс-служба Министерства обороны России.

Расчёт ОТРК "Искандер-М" ВС РФ ударил по эшелону ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Расчётом ОТРК "Искандер-М" нанесён ракетный удар с применением двух оперативно-тактических ракет по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й омбр с боеприпасами в селе Буды Харьковской области", — говорится в сообщении военного ведомства.

В результате удара противник лишился около 20 единиц техники, в том числе трёх БМП Marder, а также до 120 военных. В пресс-службе добавили, что контроль результатов огневого поражения осуществлялся БПЛА "Орлан-10".