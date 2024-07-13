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13 июля, 18:44

Минобороны показало на видео, как "Искандер" испепелил эшелон ВСУ под Харьковом

МО РФ: Расчёт ОТРК "Искандер-М" ВС РФ ударил по эшелону ВСУ в Харьковской области

Расчёт ОТРК "Искандер-М" ВС РФ ударил по эшелону ВСУ в Харьковской области. Видео разгрома противника опубликовала пресс-служба Министерства обороны России.

Расчёт ОТРК "Искандер-М" ВС РФ ударил по эшелону ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Расчётом ОТРК "Искандер-М" нанесён ракетный удар с применением двух оперативно-тактических ракет по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й омбр с боеприпасами в селе Буды Харьковской области", — говорится в сообщении военного ведомства.

В результате удара противник лишился около 20 единиц техники, в том числе трёх БМП Marder, а также до 120 военных. В пресс-службе добавили, что контроль результатов огневого поражения осуществлялся БПЛА "Орлан-10".

Минобороны показало видео уничтожения "хаймарсов", из которых ВСУ хотели ударить по Крыму
Минобороны показало видео уничтожения "хаймарсов", из которых ВСУ хотели ударить по Крыму

Ранее Минобороны показало видео удара по замаскированной технике и живой силе ВСУ. Он наносился при помощи бомбардировщиков Су-34 с авиабомбами ФАБ-500, оснащёнными модулями планирования и коррекции. К слову, совсем недавно российские военные получили новую партию боевых самолётов. Техника прошла заводские испытания и уже распределена в войска.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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