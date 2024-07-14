Над Курской областью за день уничтожили 15 украинских БПЛА

В течение дня на территории Курской области было ликвидировано 15 украинских беспилотников. По информации врио главы региона Алексея Смирнова, вражеские объекты попытались атаковать населённые пункты в четырёх районах области.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов", — написал он в телеграм-канале.

Дроны попытались атаковать населённые пункты в Суджанском, Кореневском, Глушковском и Рыльском районах. Обошлось без пострадавших.