Над Курской областью за день уничтожили 15 украинских БПЛА
Смирнов: В небе над Курской областью за день уничтожили 15 украинских дронов
В течение дня на территории Курской области было ликвидировано 15 украинских беспилотников. По информации врио главы региона Алексея Смирнова, вражеские объекты попытались атаковать населённые пункты в четырёх районах области.
"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов", — написал он в телеграм-канале.
Дроны попытались атаковать населённые пункты в Суджанском, Кореневском, Глушковском и Рыльском районах. Обошлось без пострадавших.
Ранее, 14 июля, украинский дрон-камикадзе атаковал телевизионную вышку в городе Суджа Курской области, после чего она загорелась. Происшествие обошлось без пострадавших.
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