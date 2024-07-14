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14 июля, 09:07

Телевышка загорелась под Курском из-за атаки украинского дрона-камикадзе

Смирнов: Телевизионная вышка загорелась в Судже после атаки дрона ВСУ

Украинский дрон-камикадзе атаковал телевизионную вышку в городе Суджа Курской области, после чего она загорелась. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"В городе Судже Суджанского района в результате атаки украинского дрона загорелась телевизионная вышка", — написал он в телеграм-канале.

В настоящее время на месте работает дежурный караул пожарной части. Инцидент, к счастью, обошёлся без пострадавших.

Ранее сообщалось, что ВСУ разбомбили все заправки в Судже Курской области. В городе и его окрестностях живёт около десяти тысяч человек, теперь до ближайшей бензоколонки им приходится ехать 20 километров.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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