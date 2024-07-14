Телевышка загорелась под Курском из-за атаки украинского дрона-камикадзе

Украинский дрон-камикадзе атаковал телевизионную вышку в городе Суджа Курской области, после чего она загорелась. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"В городе Судже Суджанского района в результате атаки украинского дрона загорелась телевизионная вышка", — написал он в телеграм-канале.

В настоящее время на месте работает дежурный караул пожарной части. Инцидент, к счастью, обошёлся без пострадавших.