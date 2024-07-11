Ни одной заправки не осталось в городе Суджа Курской области после многочисленных обстрелов территории региона со стороны украинской армии. Об этом сообщает Mash .

До атак в городе работали четыре заправки, две из которых разбомбили 5 июля, остальные — 9 июля. Одна из топливных станций в результате обстрела загорелась и чуть не взорвалась, однако этого удалось избежать. В городе и его окрестностях живёт около десяти тысяч человек, теперь до ближайшей бензоколонки им приходится ехать 20 километров.