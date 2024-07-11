Жители курского города Суджа остались без заправок из-за обстрелов ВСУ
Mash: ВСУ разбомбили все заправки в Судже Курской области
Ни одной заправки не осталось в городе Суджа Курской области после многочисленных обстрелов территории региона со стороны украинской армии. Об этом сообщает Mash.
Бензоколонка после атаки ВСУ. Видео © Telegram / Mash
До атак в городе работали четыре заправки, две из которых разбомбили 5 июля, остальные — 9 июля. Одна из топливных станций в результате обстрела загорелась и чуть не взорвалась, однако этого удалось избежать. В городе и его окрестностях живёт около десяти тысяч человек, теперь до ближайшей бензоколонки им приходится ехать 20 километров.
Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ атаковали подстанцию маслодельного комбината в городе Суджа Курской области. К счастью, в результате удара никто не пострадал. Из-за обстрела на предприятии возник пожар. В тот же день стало известно о том, что чешский дрон Primoco One 150 со взрывчаткой упал у детсада в Курске, его нашли родители малышей.
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