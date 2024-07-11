Пять беспилотников ВСУ сбили за ночь в четырёх регионах России

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны пресекли попытки атак беспилотниками в четырёх регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Два дрона сбито над Брянской областью, по одному — над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей.