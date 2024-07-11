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11 июля, 03:30

Пять беспилотников ВСУ сбили за ночь в четырёх регионах России

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны пресекли попытки атак беспилотниками в четырёх регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Два дрона сбито над Брянской областью, по одному — над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей.

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву
Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву

Также об украинских атаках сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Вечером 10 июля от обстрела ранения получил житель посёлка Красное, а ночью БПЛА атаковали Грайворон.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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