Силы ПВО за ночь нейтрализовали более 20 БПЛА над тремя регионами

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотника самолётного типа. По информации оборонного ведомства, вражеские объекты были нейтрализованы над Крымом, Брянской и Липецкой областью.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА из которых — 15 над территорией Брянской области, шесть — над территорией Республики Крым и один — над Липецкой областью", — рассказали в оборонном ведомстве.