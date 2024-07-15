Силы ПВО за ночь нейтрализовали более 20 БПЛА над тремя регионами
Минобороны: Силы ПВО за ночь нейтрализовали 22 БПЛА над тремя регионами
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотника самолётного типа. По информации оборонного ведомства, вражеские объекты были нейтрализованы над Крымом, Брянской и Липецкой областью.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА из которых — 15 над территорией Брянской области, шесть — над территорией Республики Крым и один — над Липецкой областью", — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось об уничтожении шести беспилотников над Брянской областью. Вражеские объекты были ликвидированы средствами ПВО. Спустя время стало известно, что в регионе было сбито несколько дронов ВСУ. В результате происшествия никто не пострадал.
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