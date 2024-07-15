В Севастополе отражают атаку украинских беспилотников
Губернатор Развожаев: Военные отражают атаку беспилотников в Севастополе
Севастополь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder
Российские военные отражают атаку украинских беспилотников в Севастополе. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе отражают атаку БПЛА. По предварительной информации в районе мыса Фиолент военные сбили уже один беспилотник", — написал глава города в телеграм-канале.
Позднее Развожаев сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал. На данный момент известно, что военные продолжают отражать нападение на город.
Ранее сообщалось, что расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" уничтожили установки американских РСЗО HIMARS с ракетами ATACMS, с помощью которых 23 июня был нанесён мощный удар по пляжу Севастополя. В результате уничтожены три пусковые установки и до десяти иностранных специалистов, которые занимаются их обслуживанием.