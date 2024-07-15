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15 июля, 02:05

В Севастополе отражают атаку украинских беспилотников

Губернатор Развожаев: Военные отражают атаку беспилотников в Севастополе

Севастополь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Севастополь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Российские военные отражают атаку украинских беспилотников в Севастополе. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В Севастополе отражают атаку БПЛА. По предварительной информации в районе мыса Фиолент военные сбили уже один беспилотник", — написал глава города в телеграм-канале.

Позднее Развожаев сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал. На данный момент известно, что военные продолжают отражать нападение на город.

Авиация работает по уничтожению воздушных целей в Севастополе
Авиация работает по уничтожению воздушных целей в Севастополе

Ранее сообщалось, что расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" уничтожили установки американских РСЗО HIMARS с ракетами ATACMS, с помощью которых 23 июня был нанесён мощный удар по пляжу Севастополя. В результате уничтожены три пусковые установки и до десяти иностранных специалистов, которые занимаются их обслуживанием.

Оксана Попова
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