В Севастополе отражают атаку украинских беспилотников

Российские военные отражают атаку украинских беспилотников в Севастополе. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В Севастополе отражают атаку БПЛА. По предварительной информации в районе мыса Фиолент военные сбили уже один беспилотник", — написал глава города в телеграм-канале.