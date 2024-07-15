Камера сняла атаку FPV-дрона ВСУ по машине под Белгородом, пострадали двое мужчин
Момент удара беспилотника по авто в Белгородской области попал на видео
Автомобиль в Октябрьском после удара украинского БПЛА. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Утром 15 июля украинский FPV-дрон врезался в машину в посёлке городского типа Октябрьский Белгородского района. Момент удара попал на камеру наблюдения.
Момент удара украинского БПЛА по автомобилю в пгт Октябрьский Белгородского района. Видео © Telegram / "Белгород № 1"
В результате были ранены двое мужчин, находившихся внутри авто. У одного из пострадавших осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго — баротравма. Обоих увезли в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Их авто было уничтожено без возможности восстановления, повреждена также стоявшая рядом машина.
Прошедшей ночью ВСУ пытались наносить удары не только по Белгородчине, но и ещё по трём регионам России. Как ранее сообщили в Минобороны, системы ПВО ВС РФ уничтожили и произвели перехват 22 украинских БПЛА над Крымом, а также Брянской и Липецкой областями.