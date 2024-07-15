Камера сняла атаку FPV-дрона ВСУ по машине под Белгородом, пострадали двое мужчин

Утром 15 июля украинский FPV-дрон врезался в машину в посёлке городского типа Октябрьский Белгородского района. Момент удара попал на камеру наблюдения.

Момент удара украинского БПЛА по автомобилю в пгт Октябрьский Белгородского района. Видео © Telegram / "Белгород № 1"

В результате были ранены двое мужчин, находившихся внутри авто. У одного из пострадавших осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго — баротравма. Обоих увезли в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Их авто было уничтожено без возможности восстановления, повреждена также стоявшая рядом машина.