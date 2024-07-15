Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 09:28

Камера сняла атаку FPV-дрона ВСУ по машине под Белгородом, пострадали двое мужчин

Момент удара беспилотника по авто в Белгородской области попал на видео

Автомобиль в Октябрьском после удара украинского БПЛА. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Автомобиль в Октябрьском после удара украинского БПЛА. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Утром 15 июля украинский FPV-дрон врезался в машину в посёлке городского типа Октябрьский Белгородского района. Момент удара попал на камеру наблюдения.

Момент удара украинского БПЛА по автомобилю в пгт Октябрьский Белгородского района. Видео © Telegram / "Белгород № 1"

В результате были ранены двое мужчин, находившихся внутри авто. У одного из пострадавших осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго — баротравма. Обоих увезли в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Их авто было уничтожено без возможности восстановления, повреждена также стоявшая рядом машина.

Шесть БПЛА уничтожены над Орловской, Брянской и Курской областями
Шесть БПЛА уничтожены над Орловской, Брянской и Курской областями

Прошедшей ночью ВСУ пытались наносить удары не только по Белгородчине, но и ещё по трём регионам России. Как ранее сообщили в Минобороны, системы ПВО ВС РФ уничтожили и произвели перехват 22 украинских БПЛА над Крымом, а также Брянской и Липецкой областями.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров