Шесть БПЛА уничтожены над Орловской, Брянской и Курской областями
МО РФ: ПВО нейтрализовала шесть БПЛА над Орловской, Брянской и Курской областями
Минобороны России заявило об очередных беспилотниках, уничтоженных над российскими регионами. По информации ведомства, вражеские объекты были перехвачены и уничтожены над тремя областями.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть БПЛА, из которых один перехвачен над территорией Орловской, два уничтожены над территорией Брянской и три уничтожены над территорией Курской областей", — сообщили в оборонном ведомстве.
Об уничтожении беспилотников над данными регионами уже отчитались региональные власти. По информации главы Орловской области Андрея Клычкова, дрон был обезврежен средствами РЭБ. В Курской области вражеские объекты ликвидировали силы ПВО. Пострадавших нет.
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