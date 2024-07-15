Шесть БПЛА уничтожены над Орловской, Брянской и Курской областями

Минобороны России заявило об очередных беспилотниках, уничтоженных над российскими регионами. По информации ведомства, вражеские объекты были перехвачены и уничтожены над тремя областями.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть БПЛА, из которых один перехвачен над территорией Орловской, два уничтожены над территорией Брянской и три уничтожены над территорией Курской областей", — сообщили в оборонном ведомстве.