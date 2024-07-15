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15 июля, 06:06

Шесть БПЛА уничтожены над Орловской, Брянской и Курской областями

МО РФ: ПВО нейтрализовала шесть БПЛА над Орловской, Брянской и Курской областями

Минобороны России заявило об очередных беспилотниках, уничтоженных над российскими регионами. По информации ведомства, вражеские объекты были перехвачены и уничтожены над тремя областями.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть БПЛА, из которых один перехвачен над территорией Орловской, два уничтожены над территорией Брянской и три уничтожены над территорией Курской областей", — сообщили в оборонном ведомстве.

Силы ПВО за ночь нейтрализовали более 20 БПЛА над тремя регионами
Силы ПВО за ночь нейтрализовали более 20 БПЛА над тремя регионами

Об уничтожении беспилотников над данными регионами уже отчитались региональные власти. По информации главы Орловской области Андрея Клычкова, дрон был обезврежен средствами РЭБ. В Курской области вражеские объекты ликвидировали силы ПВО. Пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Оксана Попова
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