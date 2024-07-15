Российские системы РЭБ обезвредили дрон ВСУ, летавший над Орловской областью
Клычков: Системы РЭБ обезвредили БПЛА над Орловской областью
Украинский беспилотник обезврежен российскими системами РЭБ в Орловской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Сегодня рано утром на территории Орловского муниципального округа средствами РЭБ был обезврежен вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. На месте происшествия работают оперативные службы", — говорится в посте главы области.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотника самолётного типа. По информации оборонного ведомства, вражеские объекты были нейтрализованы над Крымом, Брянской и Липецкой областями.
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