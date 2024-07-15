Российские системы РЭБ обезвредили дрон ВСУ, летавший над Орловской областью

Украинский беспилотник обезврежен российскими системами РЭБ в Орловской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Сегодня рано утром на территории Орловского муниципального округа средствами РЭБ был обезврежен вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. На месте происшествия работают оперативные службы", — говорится в посте главы области.