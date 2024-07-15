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15 июля, 11:45

Российские военные отразили атаку на Крым, уничтожив объект ВСУ в Чёрном море

МО РФ: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над западным побережьем Крыма

Российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ самолётного типа над западным побережьем Крыма, повреждений и пострадавших в результате случившегося нет. О предотвращении новой украинской атаки отчиталось Минобороны РФ.

"Около 13:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над акваторией Чёрного моря около западного побережья Крымского полуострова", – уточнили вс оборонном ведомстве.

Средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА в Курской области
Средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА в Курской области

А утром Минобороны России заявило об очередных беспилотниках, уничтоженных над российскими регионами. По информации ведомства, вражеские объекты были перехвачены и уничтожены над тремя областями: Орловской, Брянской и Курской.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Андрей Бражников
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