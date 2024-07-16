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16 июля, 01:50

Всего за ночь в Ростовской области уничтожили девять беспилотников

К уничтоженным ранее четырём беспилотникам в Ростовской области добавилось ещё пять сбитых летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Всего этой ночью подразделения ПВО отразили атаку девяти украинских БПЛА. Все беспилотники уничтожены", — написал он в телеграм-канале.

Пострадавших в результате нет. Последствия на земле уточняются, добавил губернатор.

Завод загорелся в Курской области после атаки украинского дрона
Завод загорелся в Курской области после атаки украинского дрона

Ранее дрон сбили и в Воронежской области. Разрушений и пострадавших не было. Опасность атаки беспилотных воздушных судов в регионе не объявлялась.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Артур Лапсаков
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