Всего за ночь в Ростовской области уничтожили девять беспилотников

К уничтоженным ранее четырём беспилотникам в Ростовской области добавилось ещё пять сбитых летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Всего этой ночью подразделения ПВО отразили атаку девяти украинских БПЛА. Все беспилотники уничтожены", — написал он в телеграм-канале.

Пострадавших в результате нет. Последствия на земле уточняются, добавил губернатор.