Всего за ночь в Ростовской области уничтожили девять беспилотников
К уничтоженным ранее четырём беспилотникам в Ростовской области добавилось ещё пять сбитых летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Всего этой ночью подразделения ПВО отразили атаку девяти украинских БПЛА. Все беспилотники уничтожены", — написал он в телеграм-канале.
Пострадавших в результате нет. Последствия на земле уточняются, добавил губернатор.
Ранее дрон сбили и в Воронежской области. Разрушений и пострадавших не было. Опасность атаки беспилотных воздушных судов в регионе не объявлялась.
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