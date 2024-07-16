На севере Ростовской области сбили четыре беспилотника
Четыре беспилотника уничтожено на севере Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено четыре БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал чиновник в телеграм-канале, добавив, что военные продолжают отражать воздушную атаку.
Ранее стало известно о пожаре на территории завода в Кореневе Курской области. Всё произошло из-за беспилотника, сбросившего взрывное устройство.
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