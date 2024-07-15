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15 июля, 17:56

Один человек погиб в результате удара ВСУ из ствольной артиллерии по ДНР

Один мирный житель погиб, ещё один пострадал в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

"В селе Никольском Волновахского муниципального округа при обстреле со стороны ВФУ с применением ствольной артиллерии погиб мужчина 1961 г.р. В селе Весёлом Ясиноватского муниципального округа в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1957 г.р. Ему оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Он отметил, что повреждения получили два жилых дома в Петровском и Куйбышевском районах Донецка. Кроме того, в результате атаки пострадала местная котельная и две машины. По словам Пушилина, за время сегодняшней атаки киевский режим выпустил в сторону мирных сёл около 40 боеприпасов. Он отметил, что враг использовал ствольную артиллерию калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА.

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Ранее Life.ru сообщал, что четыре человека, в том числе девятимесячный ребёнок, пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ. В населённом пункте зафиксировали повреждения в 17 частных домовладениях, там выбиты окна, повреждены кровли, фасады, входные группы, надворные постройки и заборы.

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Telegram / Пушилин Д.В.

Александра Мышляева
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