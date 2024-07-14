ВСУ из РСЗО обстреляли посёлок под Белгородом, пострадали трое взрослых и младенец

Четыре человека, в том числе девятимесячный ребёнок, пострадали при обстреле посёлка Октябрьский со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Противник использовал реактивные системы залпового огня.

"Две женщины и мужчина доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу... У всех троих минно-взрывные травмы и баротравмы. Они госпитализированы в профильное отделение. Ребёнок доставлен <...> в состоянии средней степени тяжести. Предварительно, у мальчика минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы", — написал чиновник в телеграм-канале.

В населённом пункте зафиксировали повреждения в 17 частных домовладениях, там выбиты окна, повреждены кровли, фасады, входные группы, надворные постройки и заборы. Ещё один дом разрушен, у другого разрушена одна из стен, а у третьего повреждена крыша. Кроме того, в трёх многоквартирных домах повреждено остекление, а у промышленного предприятия выбиты окна.