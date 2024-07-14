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14 июля, 08:21

ВСУ ударили по многоэтажке в Шебекине, пострадала женщина

SHOT: Женщина пострадала при обстреле Шебекина со стороны ВСУ

Многоквартирный дом в Шебекине, пострадавший при обстреле со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Многоквартирный дом в Шебекине, пострадавший при обстреле со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Женщина пострадала при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области. По данным SHOT, прилёт пришёлся по многоквартирному дому в районе местного маслозавода.

Многоквартирный дом в Шебекине, пострадавший при обстреле со стороны ВСУ. Фото © SHOT

Многоквартирный дом в Шебекине, пострадавший при обстреле со стороны ВСУ. Фото © SHOT

Раненую жительницу везут в больницу, у неё выявили осколочное ранение руки. Судя по фото, на последнем этаже здания разрушен балкон. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате обстрела в четырёх многоквартирных домах повреждены фасады, кровли и остекление, а в семи частных, помимо прочего, — хозпостройки и ограждения.

"Осколками посечены 8 автомобилей. Также зафиксировано повреждение на линии газоснабжения", — добавил глава региона.

Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Жители курского города Суджа остались без заправок из-за обстрелов ВСУ
Жители курского города Суджа остались без заправок из-за обстрелов ВСУ

Напомним, вчера, 13 июля, ВСУ также обстреливали Шебекинский городской округ. Сначала под удар попал посёлок Красное, пострадал один человек. Позднее целью противника стал и сам город, ранены восемь жителей.

Матвей Константинов
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