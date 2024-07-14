ВСУ ударили по многоэтажке в Шебекине, пострадала женщина

Женщина пострадала при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области. По данным SHOT , прилёт пришёлся по многоквартирному дому в районе местного маслозавода.

Раненую жительницу везут в больницу, у неё выявили осколочное ранение руки. Судя по фото, на последнем этаже здания разрушен балкон. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате обстрела в четырёх многоквартирных домах повреждены фасады, кровли и остекление, а в семи частных, помимо прочего, — хозпостройки и ограждения.