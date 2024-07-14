ВСУ ударили по многоэтажке в Шебекине, пострадала женщина
SHOT: Женщина пострадала при обстреле Шебекина со стороны ВСУ
Многоквартирный дом в Шебекине, пострадавший при обстреле со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Женщина пострадала при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области. По данным SHOT, прилёт пришёлся по многоквартирному дому в районе местного маслозавода.
Многоквартирный дом в Шебекине, пострадавший при обстреле со стороны ВСУ. Фото © SHOT
Раненую жительницу везут в больницу, у неё выявили осколочное ранение руки. Судя по фото, на последнем этаже здания разрушен балкон. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате обстрела в четырёх многоквартирных домах повреждены фасады, кровли и остекление, а в семи частных, помимо прочего, — хозпостройки и ограждения.
"Осколками посечены 8 автомобилей. Также зафиксировано повреждение на линии газоснабжения", — добавил глава региона.
Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Напомним, вчера, 13 июля, ВСУ также обстреливали Шебекинский городской округ. Сначала под удар попал посёлок Красное, пострадал один человек. Позднее целью противника стал и сам город, ранены восемь жителей.