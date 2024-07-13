ВСУ ударили по белгородскому посёлку, ранен мирный житель

Украинские войска атаковали посёлок Красное в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"В результате прилёта боеприпаса ранен один мирный житель. Мужчина с осколочным ранением ноги бригадой скорой доставлен в областную клиническую больницу", — указал глава региона.