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13 июля, 09:02

ВСУ ударили по белгородскому посёлку, ранен мирный житель

Гладков: ВСУ атаковали посёлок Красное Шебекинского городского округа

Украинские войска атаковали посёлок Красное в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"В результате прилёта боеприпаса ранен один мирный житель. Мужчина с осколочным ранением ноги бригадой скорой доставлен в областную клиническую больницу", — указал глава региона.

Гладков: ВСУ снова обстреляли Шебекино, ранены три человека
Гладков: ВСУ снова обстреляли Шебекино, ранены три человека

Ранее Life.ru рассказывал, что в селе Муром Белгородской области при атаке ВСУ погиб начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Александр Маслиенко. Подполковник полиции и ветеран боевых действий в момент удара помогал местным жителям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kravets Misha

Николай Рюмин
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