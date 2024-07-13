ВСУ ударили по белгородскому посёлку, ранен мирный житель
Гладков: ВСУ атаковали посёлок Красное Шебекинского городского округа
Украинские войска атаковали посёлок Красное в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
"В результате прилёта боеприпаса ранен один мирный житель. Мужчина с осколочным ранением ноги бригадой скорой доставлен в областную клиническую больницу", — указал глава региона.
Ранее Life.ru рассказывал, что в селе Муром Белгородской области при атаке ВСУ погиб начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Александр Маслиенко. Подполковник полиции и ветеран боевых действий в момент удара помогал местным жителям.
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