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11 июля, 17:41

Гладков: ВСУ снова обстреляли Шебекино, ранены три человека

Три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, после дневного обстрела в больницы обратились ещё двое человек, поэтому число пострадавших выросло до 12.

"По предварительной информации, пострадали три мирных жителя. Женщина с поверхностным осколочным ранением головы доставляется бригадой СМП в городскую больницу №2 города Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения ног и рук. Медики Шебекинской ЦРБ оказали им необходимую помощь, лечение будут получать амбулаторно", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Кроме того, в результате обстрела повреждения получили 20 автомобилей, в квартирах выбило окна, а на одном из предприятий загорелись гаражи и техника. На данный момент возгорание ликвидировали.

Житель Шебекина погиб у детской площадки в результате атаки дрона ВСУ, ещё двое ранены
Житель Шебекина погиб у детской площадки в результате атаки дрона ВСУ, ещё двое ранены

Это уже не первая атака на Шебекино за сегодня. Утром ВСУ обстреляли российский город, в результате чего были ранены семь местных жителей: пять женщин и двое мужчин. Повреждения получили два соцобъекта и три коммерческих предприятия, осколками посекло 15 авто.

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Telegram / Настоящий Гладков

Александра Мышляева
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