Гладков: ВСУ снова обстреляли Шебекино, ранены три человека

Три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, после дневного обстрела в больницы обратились ещё двое человек, поэтому число пострадавших выросло до 12.

"По предварительной информации, пострадали три мирных жителя. Женщина с поверхностным осколочным ранением головы доставляется бригадой СМП в городскую больницу №2 города Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения ног и рук. Медики Шебекинской ЦРБ оказали им необходимую помощь, лечение будут получать амбулаторно", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Кроме того, в результате обстрела повреждения получили 20 автомобилей, в квартирах выбило окна, а на одном из предприятий загорелись гаражи и техника. На данный момент возгорание ликвидировали.