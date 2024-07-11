Гладков: ВСУ снова обстреляли Шебекино, ранены три человека
Три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, после дневного обстрела в больницы обратились ещё двое человек, поэтому число пострадавших выросло до 12.
"По предварительной информации, пострадали три мирных жителя. Женщина с поверхностным осколочным ранением головы доставляется бригадой СМП в городскую больницу №2 города Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения ног и рук. Медики Шебекинской ЦРБ оказали им необходимую помощь, лечение будут получать амбулаторно", — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Кроме того, в результате обстрела повреждения получили 20 автомобилей, в квартирах выбило окна, а на одном из предприятий загорелись гаражи и техника. На данный момент возгорание ликвидировали.
Это уже не первая атака на Шебекино за сегодня. Утром ВСУ обстреляли российский город, в результате чего были ранены семь местных жителей: пять женщин и двое мужчин. Повреждения получили два соцобъекта и три коммерческих предприятия, осколками посекло 15 авто.
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