ВСУ снова обстреливают Шебекино, ранены семь мирных жителей

ВСУ снова обстреливают город Шебекино Белгородской области, в результате ранены семь мирных жителей: пять женщин и двое мужчин. Повреждены два соцобъекта и три коммерческих предприятия, осколками посечены 15 авто.

"Одну женщину с осколочным ранением бедра и голени бригада скорой доставляет в городскую больницу. У ещё одной женщины закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица, руки и грудной клетки. Третьей пострадавшей медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась. Ещё четверо раненых самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ", — написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Напомним, что днём 10 июля ВСУ тоже атаковали город Шебекино беспилотниками. Один из них попал по жилому дому на улице Ленина, в результате чего погиб мужчина: осколок попал ему в голову. Второй аппарат взорвался на парковке у одного из соцобъектов города. Вего пострадало девять человек. Кроме того, в этот же день два дрона-камикадзе ВСУ ударили по городу Грайворон.