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12 июля, 09:54

Белгородский подполковник погиб во время атаки ВСУ, спасая местных жителей

В селе Муром погиб глава управления оперативного реагирования Шебекинского округа

В селе Муром Белгородской области при атаке ВСУ погиб начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Александр Маслиенко. Об этом в пятницу, 12 июля, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"При исполнении служебного долга погиб Маслиенко Александр Александрович, начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа — подведомственного учреждения администрации муниципалитета", — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, подполковник полиции и ветеран боевых действий в момент атаки помогал местным жителям. Глава региона отметил, что свой жизненный путь Маслиенко посвятил служению родной земле, людям и Отечеству. Гладков выразил соболезнования близким погибшего.

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Ранее Life.ru писал, что 11 июля ВСУ трижды за день атаковали Шебекино. Вечером беспилотник сбросил взрывное устройство на площадку, где играли дети. В результате целенаправленного удара пострадало пятеро ребят, двое из них были в тяжёлом состоянии. В МИД РФ назвали эту атаку намеренным терактом против детей и призвали мировое сообщество осудить действия Киева.

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Telegram / Настоящий Гладков

Никита Осипов
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