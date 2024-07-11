Пятеро детей пострадали в Шебекине при сбросе взрывного устройства на площадку

ВСУ в третий раз за день атаковали Шебекино. На этот раз беспилотник сбросил взрывное устройство на площадку, где играли дети. В результате целенаправленного удара пострадали пятеро ребят, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино во двор многоквартирного дома с беспилотника целенаправленно было сброшено взрывное устройство. Пятеро ребят, которые в момент атаки находились на площадке, получили различные ранения. Двое из них в тяжёлом состоянии доставляются бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу, — написал губернатор в телеграм-канале.

Ещё троим оказана первая медицинская помощь, сейчас их везут в детскую областную клиническую больницу.

На происшествие отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав случившееся "намеренным терактом против детей". По её словам, "кровавые банковые твари должны быть немедленно подвергнуты международному осуждению".