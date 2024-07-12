Врачи борются за жизнь: Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке на Шебекино

Один ребёнок, который накануне пострадал при атаке ВСУ на детскую площадку в Шебекине, находится в крайне тяжёлом состоянии. Состояние ещё трёх детей не вызывает опасений. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Врачи борются за его жизнь. Проведены телемедицинские консультации с федеральными специалистами, вместе с белгородскими коллегами определена тактика лечения", — сказал Кузнецов журналистам.