Врачи борются за жизнь: Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке на Шебекино
Ребёнок, пострадавший при атаке в Шебекине, находится в крайне тяжёлом состоянии
Один ребёнок, который накануне пострадал при атаке ВСУ на детскую площадку в Шебекине, находится в крайне тяжёлом состоянии. Состояние ещё трёх детей не вызывает опасений. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Врачи борются за его жизнь. Проведены телемедицинские консультации с федеральными специалистами, вместе с белгородскими коллегами определена тактика лечения", — сказал Кузнецов журналистам.
Напомним, 11 июля ВСУ трижды за день атаковали Шебекино. Вечером беспилотник сбросил взрывное устройство на площадку, где играли дети. В результате целенаправленного удара пострадали пятеро ребят, двое из них были в тяжёлом состоянии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей и призвала мировое сообщество осудить действия Киева.
Telegram/Настоящий Гладков