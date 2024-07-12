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12 июля, 07:31

Врачи борются за жизнь: Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке на Шебекино

Ребёнок, пострадавший при атаке в Шебекине, находится в крайне тяжёлом состоянии

Один ребёнок, который накануне пострадал при атаке ВСУ на детскую площадку в Шебекине, находится в крайне тяжёлом состоянии. Состояние ещё трёх детей не вызывает опасений. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Врачи борются за его жизнь. Проведены телемедицинские консультации с федеральными специалистами, вместе с белгородскими коллегами определена тактика лечения", — сказал Кузнецов журналистам.

ВСУ снова обстреливают Шебекино, ранены семь мирных жителей
ВСУ снова обстреливают Шебекино, ранены семь мирных жителей

Напомним, 11 июля ВСУ трижды за день атаковали Шебекино. Вечером беспилотник сбросил взрывное устройство на площадку, где играли дети. В результате целенаправленного удара пострадали пятеро ребят, двое из них были в тяжёлом состоянии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей и призвала мировое сообщество осудить действия Киева.

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Telegram/Настоящий Гладков

Александра Вишнякова
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