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13 июля, 11:21

ВСУ вновь атаковали Шебекино, ранены восемь человек

Гладков: Восемь человек ранены в Шебекине при обстреле ВСУ

Восемь человек ранены в Шебекине в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, населённый пункт подвергается атакам уже третий день подряд.

"По предварительной информации, ранены восемь мирных жителей. В областную клиническую больницу доставляются трое пострадавших: у одной женщины осколочные ранения плеча и живота, у второй — осколочные ранения обеих ног, шеи, а также непроникающие ранения грудной клетки и брюшной стенки, у одного мужчины открытая черепно-мозговая травма, он в тяжёлом состоянии", — написал Гладков в телеграм-канале.

Ещё один пострадавший сейчас доставляется в городскую больницу № 2 Белгорода. Трое с осколочными ранениями рук и ног продолжат лечение амбулаторно. У восьмой пострадавшей, добавил губернатор, касательное осколочное ранение правой голени, от госпитализации она отказалась.

Кроме того, в результате обстрела были повреждены пять многоквартирных домов, один частный дом, социальный и два коммерческих объекта, а также 16 машин — от прямого попадания снаряда загорелся один автомобиль, огонь уже потушили, резюмировал Гладков.

А до этого сообщалось, что украинские войска атаковали белгородский посёлок Красное в Шебекинском городском округе. В результате был ранен один местный житель, с осколочным ранением ноги его доставили в больницу.

Пятеро детей пострадали в Шебекине при сбросе взрывного устройства на площадку
Пятеро детей пострадали в Шебекине при сбросе взрывного устройства на площадку
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olga_bl777

Наталья Исакова
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