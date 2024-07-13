ВСУ вновь атаковали Шебекино, ранены восемь человек
Гладков: Восемь человек ранены в Шебекине при обстреле ВСУ
Восемь человек ранены в Шебекине в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, населённый пункт подвергается атакам уже третий день подряд.
"По предварительной информации, ранены восемь мирных жителей. В областную клиническую больницу доставляются трое пострадавших: у одной женщины осколочные ранения плеча и живота, у второй — осколочные ранения обеих ног, шеи, а также непроникающие ранения грудной клетки и брюшной стенки, у одного мужчины открытая черепно-мозговая травма, он в тяжёлом состоянии", — написал Гладков в телеграм-канале.
Ещё один пострадавший сейчас доставляется в городскую больницу № 2 Белгорода. Трое с осколочными ранениями рук и ног продолжат лечение амбулаторно. У восьмой пострадавшей, добавил губернатор, касательное осколочное ранение правой голени, от госпитализации она отказалась.
Кроме того, в результате обстрела были повреждены пять многоквартирных домов, один частный дом, социальный и два коммерческих объекта, а также 16 машин — от прямого попадания снаряда загорелся один автомобиль, огонь уже потушили, резюмировал Гладков.
А до этого сообщалось, что украинские войска атаковали белгородский посёлок Красное в Шебекинском городском округе. В результате был ранен один местный житель, с осколочным ранением ноги его доставили в больницу.
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