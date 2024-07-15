ВСУ обстреляли духовную делегацию из Татарстана в зоне СВО

"Несмотря на украинские удары снарядами и беспилотниками на протяжении всего пути передвижения, а также вражескую операцию по обстрелу делегации из Татарстана, Камиль хазрат вместе с Маратом хазратом и отцом Андреем смогли добраться до трёх воинских частей, провели в них встречи с солдатами из республики и других регионов России, пообщались с ними, ответили на их вопросы, рассказали проповеди, поддержали морально, познакомились с условиями их пребывания, проживания и службы, посмотрели их блиндажи и молельные помещения", — сказано в тексте сообщения.