ВСУ обстреляли духовную делегацию из Татарстана в зоне СВО
Духовная делегация из Татарстана. Фото © Духовное управление мусульман Республики Татарстан
Украинские войска нанесли удары по духовной делегации из Татарстана во главе с муфтием Камилем Самигуллиным, прибывшей в зону СВО. Об этом рассказали в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.
Среди участников делегации также были имам-мухтасиб Ютазинского района республики Марат Марданшин и сотрудник отдела Казанской епархии по взаимодействию с Вооружёнными силами, протоиерей Андрей Зиньков.
"Несмотря на украинские удары снарядами и беспилотниками на протяжении всего пути передвижения, а также вражескую операцию по обстрелу делегации из Татарстана, Камиль хазрат вместе с Маратом хазратом и отцом Андреем смогли добраться до трёх воинских частей, провели в них встречи с солдатами из республики и других регионов России, пообщались с ними, ответили на их вопросы, рассказали проповеди, поддержали морально, познакомились с условиями их пребывания, проживания и службы, посмотрели их блиндажи и молельные помещения", — сказано в тексте сообщения.
Ранее в зону спецоперации прямиком с Чукотки была доставлена икона Святых небесных покровителей воинства Российского. Её поместили в передвижной полевой храм на передовой. Верующие бойцы могут подойти к иконе и поучаствовать в причастии.