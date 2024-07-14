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14 июля, 05:57

Икону Святых Небесных Покровителей Воинства Российского доставили на передовую

Военным российской группировки "Центр" в зоне СВО передали икону с Чукотки

Группировке войск ВС РФ "Центр" передали икону Святых Небесных Покровителей Воинства Российского. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своём телеграм-канале. Чудотворный образ, переданный бойцам СВО духовенством и прихожанами Чукотки, подарил архиепископ Анадырский и Чукотский Ипатий.

Группировке ВС РФ "Центр" передали икону. Видео © Минобороны РФ

Для верующих солдат икону доставили на передовые позиции и разместили в передвижном полевом храме. Желающие могли подойти к иконе и поучаствовать в причастии. После этого священники окропили бойцов святой водой и раздали молитвословы, крестики, а также освящённые шевроны с изображениями небесных покровителей русского воинства.

Недавно морпех с позывным Чех рассказал, что спас икону в селе Новомихайловка ДНР, а затем она помогла ему выжить во время украинского обстрела. Теперь солдат мечтает вернуть образ на законное место — в храм.

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Минобороны РФ

Николай Рюмин
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