Икону Святых Небесных Покровителей Воинства Российского доставили на передовую

Группировке войск ВС РФ "Центр" передали икону Святых Небесных Покровителей Воинства Российского. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своём телеграм-канале. Чудотворный образ, переданный бойцам СВО духовенством и прихожанами Чукотки, подарил архиепископ Анадырский и Чукотский Ипатий.

Группировке ВС РФ "Центр" передали икону. Видео © Минобороны РФ

Для верующих солдат икону доставили на передовые позиции и разместили в передвижном полевом храме. Желающие могли подойти к иконе и поучаствовать в причастии. После этого священники окропили бойцов святой водой и раздали молитвословы, крестики, а также освящённые шевроны с изображениями небесных покровителей русского воинства.