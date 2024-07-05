В Государственный музей истории религии передали более 30 экспонатов с зоны СВО

Коллекция Государственного музея истории религии пополнилась больше чем на 30 предметов из зоны СВО. Экспонаты передал просветительский центр "Ленинградский доброволец". Теперь в музее есть икона Богородицы, написанная на крышке ящика от патронов неизвестным участником СВО, а также набор шевронов с религиозной тематикой и флаги разных частей и отрядов.

"Здесь разгрузка содержит всё необходимое для того, чтобы причащать наших воинов. Вот главное оружие священника — крест, который он в любой момент может выхватить. Здесь есть ёмкость для святой воды, Евангелия, с обратной стороны есть дождевик", — рассказал настоятель храма Святого князя Владимира в городе Коммунар Алексий Дудин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Все новые предметы разместили в экспозиции "История русского православия". Теперь они будут стоять в витрине и рассказывать об отношениях армии и Церкви.