В Государственный музей истории религии передали более 30 экспонатов с зоны СВО
Отношения армии и Церкви: Новые экспонаты с СВО смогут причастить наших воинов. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"
Коллекция Государственного музея истории религии пополнилась больше чем на 30 предметов из зоны СВО. Экспонаты передал просветительский центр "Ленинградский доброволец". Теперь в музее есть икона Богородицы, написанная на крышке ящика от патронов неизвестным участником СВО, а также набор шевронов с религиозной тематикой и флаги разных частей и отрядов.
"Здесь разгрузка содержит всё необходимое для того, чтобы причащать наших воинов. Вот главное оружие священника — крест, который он в любой момент может выхватить. Здесь есть ёмкость для святой воды, Евангелия, с обратной стороны есть дождевик", — рассказал настоятель храма Святого князя Владимира в городе Коммунар Алексий Дудин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Все новые предметы разместили в экспозиции "История русского православия". Теперь они будут стоять в витрине и рассказывать об отношениях армии и Церкви.
Ранее Life.ru рассказал о том, что житель Перми смог найти в музее странный "экспонат" со взрывателем. Грибник принёс предмет, а сотрудники выставили его для посетителей.