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13 сентября, 09:06

Странный "экспонат" со взрывателем вызвал переполох в музее в Перми

Грибник нашёл боевой снаряд и отдал его в пермский музей на выставку

<p>Боевой снаряд. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/56842" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Боевой снаряд. Обложка © t.me / SHOT

В Перми сотрудники музея разместили в экспозиции боевой снаряд, который им принёс из леса грибник. Об этом пишет SHOT и публикует снимки необычного экспоната.

Боевой снаряд. Фото © t.me / SHOT

Боевой снаряд. Фото © t.me / SHOT

Боевой снаряд. Фото © t.me / SHOT

Боевой снаряд. Фото © t.me / SHOT

49-летний мужчина отправился за грибами в конце августа и нашёл 48-сантиметровый артиллерийский снаряд. Находку он передал в краевой Музей пермских древностей. Работники учреждения поместили его на выставку, но чуть позже у них возникли подозрения, так как у снаряда просматривался взрыватель, маркировка и калибр 100 мм. На место были вызваны сапёры и полиция. "Экспонат" будут утилизировать, музей оцеплен.

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Татьяна Миссуми
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