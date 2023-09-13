Странный "экспонат" со взрывателем вызвал переполох в музее в Перми

В Перми сотрудники музея разместили в экспозиции боевой снаряд, который им принёс из леса грибник. Об этом пишет SHOT и публикует снимки необычного экспоната.

Боевой снаряд. Фото © t.me / SHOT

Боевой снаряд. Фото © t.me / SHOT

49-летний мужчина отправился за грибами в конце августа и нашёл 48-сантиметровый артиллерийский снаряд. Находку он передал в краевой Музей пермских древностей. Работники учреждения поместили его на выставку, но чуть позже у них возникли подозрения, так как у снаряда просматривался взрыватель, маркировка и калибр 100 мм. На место были вызваны сапёры и полиция. "Экспонат" будут утилизировать, музей оцеплен.