Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 22:28

В РПЦ оценили потребность в священниках в зоне спецоперации

Митрополит РПЦ Кирилл: Около 60–70% священников в зоне СВО являются добровольцами

Бригадный священник отец Николай Смиркин в полевом храме ОДШБР "Ветераны" в ДНР. Обложка © Агентство "Москва"

Бригадный священник отец Николай Смиркин в полевом храме ОДШБР "Ветераны" в ДНР. Обложка © Агентство "Москва"

Основная часть находящихся в зоне специальной военной операции на Украине священников являются добровольцами. Об этом рассказал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

"Сегодня на передовой находится 60–70% именно добровольцев-священников. Можно сказать, что каждый день там находятся примерно 100 человек и штатных, и добровольцев", — пояснил митрополит в эфире канала "Россия 24".

Также он подчеркнул, что в стране на данный момент чуть более 300 зарегистрированных в Минобороны штатных священников. Митрополит пояснил, что этого недостаточно, так как в зону СВО для работы с личным составом требуется 1300 священнослужителей.

В РПЦ назвали самое важное качество для христиан во время спецоперации
В РПЦ назвали самое важное качество для христиан во время спецоперации

Ранее представитель РПЦ Владимир Легойда назвал самое важное качество для христиан во время спецоперации — не уподобляться злу. Он пояснил, что опасность подобного всегда есть, так как существует "успокоительное представление" о том, что какой-либо человек по определению "на стороне света" и ему ничего не грозит.

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Религия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров