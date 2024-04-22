В РПЦ оценили потребность в священниках в зоне спецоперации
Митрополит РПЦ Кирилл: Около 60–70% священников в зоне СВО являются добровольцами
Бригадный священник отец Николай Смиркин в полевом храме ОДШБР "Ветераны" в ДНР. Обложка © Агентство "Москва"
Основная часть находящихся в зоне специальной военной операции на Украине священников являются добровольцами. Об этом рассказал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
"Сегодня на передовой находится 60–70% именно добровольцев-священников. Можно сказать, что каждый день там находятся примерно 100 человек и штатных, и добровольцев", — пояснил митрополит в эфире канала "Россия 24".
Также он подчеркнул, что в стране на данный момент чуть более 300 зарегистрированных в Минобороны штатных священников. Митрополит пояснил, что этого недостаточно, так как в зону СВО для работы с личным составом требуется 1300 священнослужителей.
Ранее представитель РПЦ Владимир Легойда назвал самое важное качество для христиан во время спецоперации — не уподобляться злу. Он пояснил, что опасность подобного всегда есть, так как существует "успокоительное представление" о том, что какой-либо человек по определению "на стороне света" и ему ничего не грозит.