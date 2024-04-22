В РПЦ оценили потребность в священниках в зоне спецоперации

Основная часть находящихся в зоне специальной военной операции на Украине священников являются добровольцами. Об этом рассказал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

"Сегодня на передовой находится 60–70% именно добровольцев-священников. Можно сказать, что каждый день там находятся примерно 100 человек и штатных, и добровольцев", — пояснил митрополит в эфире канала "Россия 24".

Также он подчеркнул, что в стране на данный момент чуть более 300 зарегистрированных в Минобороны штатных священников. Митрополит пояснил, что этого недостаточно, так как в зону СВО для работы с личным составом требуется 1300 священнослужителей.