В РПЦ назвали самое важное качество для христиан во время спецоперации
Представитель РПЦ Легойда призвал не уподобляться злу во время спецоперации
Представитель РПЦ Легойда призвал не уподобляться злу во время спецоперации. Обложка © Telegram / Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал самое важное качество для христиан во время спецоперации. Как он сообщил во время программы "Церковь и мы" на канале "Россия 24", очень важно не уподобляться злу.
По его словам, в плане христианской перспективы самым важным является не уподобиться тому, что носители этой религии категорически не приемлют. Собеседник телеканала подчеркнул, что опасность подобного всегда есть, так как существует "успокоительное представление" о том, что какой-либо человек по определению "на стороне света" и ему ничего не грозит.
"Оно очень опасное, и этот риск уподобиться для любого человека всегда существует, и мы должны быть в этом смысле очень внимательными к себе, каждый на своём месте", — заявил представитель Русской православной церкви (РПЦ).
Ранее в РПЦ прокомментировали заявление папы римского Франциска о том, что Украина, будучи проигрывающей стороной, должна согласиться на переговоры. По словам представителей Церкви, мнение понтифика не совпадает с позицией западного политического мейнстрима.