В РПЦ назвали самое важное качество для христиан во время спецоперации

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал самое важное качество для христиан во время спецоперации. Как он сообщил во время программы "Церковь и мы" на канале "Россия 24", очень важно не уподобляться злу.

По его словам, в плане христианской перспективы самым важным является не уподобиться тому, что носители этой религии категорически не приемлют. Собеседник телеканала подчеркнул, что опасность подобного всегда есть, так как существует "успокоительное представление" о том, что какой-либо человек по определению "на стороне света" и ему ничего не грозит.

"Оно очень опасное, и этот риск уподобиться для любого человека всегда существует, и мы должны быть в этом смысле очень внимательными к себе, каждый на своём месте", — заявил представитель Русской православной церкви (РПЦ).