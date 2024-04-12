В РПЦ ужаснулись абсурдным обвинениям эстонских политиков
Легойда: Слова главы МВД Ляэнеметса вернули Эстониию во времена охоты на ведьм
Абсурдное заявление министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса в отношении РПЦ возвращает эту страну в тёмные времена религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм. Таким мнением поделился в своём телеграм-канале в пятницу Владимир Легойда — председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
По его словам, борьба со всем русским — русской Церковью или русской культурой — стала для европейских политиков наркотиком. По мнению представителя РПЦ, эстонскому избирателю "скармливают" это в надежде, что он забудет о реальных проблемах.
"Это просто театр абсурда, в котором эстонские политики играют роли, вероятно, пытаясь вызвать симпатии у хозяина этого учреждения", — указал Легойда.
Ранее глава МВД Эстонии помечтал о необходимости признать Московский патриархат "террористической" организацией. Об этом политик заявил, комментируя отказ Эстонской православной церкви (ЭПЦ) разорвать канонические связи с РПЦ.
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