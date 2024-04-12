В РПЦ ужаснулись абсурдным обвинениям эстонских политиков

Абсурдное заявление министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса в отношении РПЦ возвращает эту страну в тёмные времена религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм. Таким мнением поделился в своём телеграм-канале в пятницу Владимир Легойда — председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

По его словам, борьба со всем русским — русской Церковью или русской культурой — стала для европейских политиков наркотиком. По мнению представителя РПЦ, эстонскому избирателю "скармливают" это в надежде, что он забудет о реальных проблемах.

"Это просто театр абсурда, в котором эстонские политики играют роли, вероятно, пытаясь вызвать симпатии у хозяина этого учреждения", — указал Легойда.